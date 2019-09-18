Из-за угрозы взрыва на столичном мосту перекрыт ход на реке Днепр
Киев • УНН
КИЕВ. 18 сентября. УНН. На реке Днепр в Киеве перекрыт ход для некоторых судов из-за угрозы взрыва на мосту Метро. Об этом сказал мэр Киева Виталий Кличко, передает УНН.
"Перекрыт также ход на реке для некоторых судов. Суда не проходят", - сказал Кличко.
По его словам готовится операция, чтобы взять под контроль действия мужчины.
Напомним, к мосту Метро в Киеве, на котором находится мужчина, который угрожает взорвать его, направили дополнительную спецтехнику.