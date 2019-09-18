Из-за угрозы взрыва на столичном мосту перекрыт ход на реке Днепр

"Перекрыт также ход на реке для некоторых судов. Суда не проходят", - сказал Кличко.

По его словам готовится операция, чтобы взять под контроль действия мужчины.

Напомним, к мосту Метро в Киеве, на котором находится мужчина, который угрожает взорвать его, направили дополнительную спецтехнику.