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Через загрозу АЧС селянам можуть заборонити продавати домашнє м'ясо

Через загрозу АЧС селянам можуть заборонити продавати домашнє м'ясо

Київ • УНН

 • 11092 перегляди

КИЇВ. 21 березня. УНН. З 1 січня 2020 року парламент пропонує заборонити продаж домашнього м'яса селянами. Про це йдеться у проекті ЗУ №7489, передає УНН з посиланням на портал ВР.

Документом пропонується, щоб м’ясо та інші продукти забою використовувалися населенням виключно для власного споживання.

Ініціатори законопроекту вважають, що прийняття документу допоможе попередити розповсюдження особливо небезпечних хвороб тварин.

"Так, протягом останніх років в Україні існує серйозна проблема поширення особливо небезпечної хвороби тварин – африканської чуми свиней (АЧС). Так, у 2016–2017 роках було 91 та 140 випадків виявлення зазначеної хвороби відповідно. Розповсюдження АЧС напряму пов’язано з відсутністю дієвого державного контролю при внутрішньодержавному переміщенні живих тварин та харчових продуктів тваринного походження, у тому числі відсутність повноважень у Національної поліції для перевірки транспортних засобів", - пояснили законотворці.

Документом також пропонується здійснювати забій виключно на сертифікованих пунктах забою. Виключення - власне споживання вирощеної продукції.

Нагадаємо, що спалахи вірусу АЧС цього року були зафіксовані щонайменше 30 разів. Збитки від хвороби, яку в Україні не можуть приборкати вже третій рік поспіль, сягають мільярдів гривень.

Фермери, тим часом, звинувачують владу у бездіяльності та некомпетентності. Аналогічної думки, схоже, і міжнародні партнери України. У Польщі, зокрема, навіть вирішили відгородитися від України парканом, аби мінімізувати ризик поширення АЧС на їх території.

Між тим, за словами Тригубенка, криза із АЧС в Україні триватиме доти, доки не буде призначено профільного міністра (в державі вже майже рік немає міністра агрополітики — ред.).

“Вважаю, що без програмного підходу до проблеми АЧС нам її не вирішити ніколи. Криза останніх років — тому яскраве підтвердження”, — сказано в його дописі.

Тригубенко додав, що видатки держави “на боротьбу з АЧС” збільшують. Проте ефективність витрачання цих коштів без прийнятої цілісної Програми під великим питанням.

“Але поки в країні відсутній міністр аграрної політики й апелювати нема до кого. В інтересах уряду припинити зволікати із кадровими рішеннями, та все ж визначитися з відповідальним (!) за аграрну ситуацію в країні”, — резюмував він.

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