Из-за угрозы АЧС жителям сел могут запретить продавать домашнее мясо
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. С 1 января 2020 года парламент предлагает запретить продажу домашнего мяса крестьянами. Об этом говорится в проекте Закона Украины №7489, передает УНН со ссылкой на портал ВР.
Документом предлагается, чтобы мясо и другие продукты убоя использовались населением исключительно для собственного потребления.
Инициаторы законопроекта считают, что принятие документа поможет предупредить распространение особо опасных болезней животных.
"Так, в последние годы в Украине существует серьезная проблема распространения особо опасной болезни животных - африканской чумы свиней (АЧС). Так, в 2016-2017 годах было 91 и 140 случаев обнаружения указанной болезни соответственно. Распространение АЧС напрямую связано с отсутствием действенного государственного контроля при внутригосударственном перемещении живых животных и пищевых продуктов животного происхождения, в том числе отсутствие полномочий у Национальной полиции для проверки транспортных средств", - пояснили законодатели.
Документом также предлагается осуществлять убой исключительно на сертифицированных пунктах забоя. Исключение - собственное потребление выращенной продукции.
Напомним, что вспышки вируса АЧС в этом году были зафиксированы не менее 30 раз. Убытки от болезни, которую в Украине не могут обуздать уже третий год подряд, достигают миллиардов гривен.
Фермеры, между тем, обвиняют власти в бездействии и некомпетентности. Аналогичного мнения, похоже, и международные партнеры Украины. В Польше, в частности, даже решили отгородиться от Украины забором, чтобы минимизировать риск распространения АЧС на их территории.
Между тем, по словам Тригубенко, кризис с АЧС в Украине продлится до тех пор, пока не будет назначен профильный министр (в государстве уже почти год нет министра агрополитики - ред.).
"Считаю, что без программного подхода к проблеме АЧС нам ее не решить никогда. Кризис последних лет - тому яркое подтверждение", - говорится в его заметке.
Тригубенко добавил, что расходы государства "на борьбу с АЧС" увеличивают. Однако эффективность расходования этих средств без принятой целостной Программы под большим вопросом.
"Но пока в стране отсутствует министр аграрной политики, и апеллировать не к кому. В интересах правительства прекратить тянуть с кадровыми решениями, и все же определиться с ответственным (!) за аграрную ситуацию в стране", - резюмировал он.