Через загибель гірника на шахті у Львівській області відкрили провадження
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 24 березня.УНН. За фактом загибелі гірника на шахті у Львівській області відкрили кримінальне провадження. Про це повідомили у відділі комунікації обласного управління поліції, передає УНН.
"За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.272 (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою) Кримінального кодексу України", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що санкція статті передбачає обмеження волі терміном до п'яти років, або позбавлення волі на строк до восьми років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до трьох років.
Поліцейські проводять досудове розслідування.
Нагадаємо, на шахті "Надія" у Львівській області внаслідок обвалу породи загинув гірник.