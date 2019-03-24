Из-за гибели горняка на шахте во Львовской области открыли производство
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 24 березня.УНН. По факту гибели горняка на шахте во Львовской области открыли уголовное производство. Об этом сообщили в отделе коммуникации областного управления полиции, передает УНН.
"По данному факту открыто уголовное производство по ч.2 ст.272 (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.
Отмечается, что санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до пяти лет или лишения свободы на срок до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до трех лет.
Полицейские проводят досудебное расследование.
Напомним, на шахте "Надежда" во Львовской области в результате обвала породы погиб горняк.