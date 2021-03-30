Через забрудненість повітря у Непалі закривають школи та університети
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. Через надмірно високий рівень забруднення повітря у Непалі тимчасово закриваються усі школи та університети. Як про це повідомляє УНН з посиланням на Сіньхуа.
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Повідомляють, що уряд Непалу вирішив закрити усі академічні установи країни на чотири дні, починаючи із 30 березня, оскільки стан повітря перебуває на небезпечному рівні. Заняття припиняться в усіх навчальних закладах. Це близько 7,5 млн учнів й студентів у 31 тисяч академічних інституцій країни.
Рівень забруднення повітря у Катманду й інших великих містах гімалайської країни ще від п’ятниці - один із найвищих у світі.
Поганому стану повітря сприяє дим від лісових пожеж та смог. За словами синоптиків, ситуація має покращитися щойно пройде дощ.
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Нагадаємо
У Польщі в ніч з неділі на понеділок зафіксували смог і місцями забруднення повітря в 13 разів вище норми.