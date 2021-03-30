Через забрудненість повітря у Непалі закривають школи та університети

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Повідомляють, що уряд Непалу вирішив закрити усі академічні установи країни на чотири дні, починаючи із 30 березня, оскільки стан повітря перебуває на небезпечному рівні. Заняття припиняться в усіх навчальних закладах. Це близько 7,5 млн учнів й студентів у 31 тисяч академічних інституцій країни.

Рівень забруднення повітря у Катманду й інших великих містах гімалайської країни ще від п’ятниці - один із найвищих у світі.

Поганому стану повітря сприяє дим від лісових пожеж та смог. За словами синоптиків, ситуація має покращитися щойно пройде дощ.

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Нагадаємо

У Польщі в ніч з неділі на понеділок зафіксували смог і місцями забруднення повітря в 13 разів вище норми.