Через загрязненность воздуха в Непале закрывают школы и университеты
Киев • УНН
КИЕВ. 30 марта. УНН. Из-за чрезмерно высокого уровеня загрязнения воздуха в Непале временно закрываются все школы и университеты. Как об этом сообщает УНН со ссылкой на Синьхуа.
Детали
Сообщают, что правительство Непала решил закрыть все академические учреждения страны на четыре дня, начиная с 30 марта, поскольку состояние воздуха находится на опасном уровне. Занятия прекратятся во всех учебных заведениях. Это около 7,5 млн учащихся и студентов в 31 тысяч академических институтов страны.
Уровень загрязнения воздуха в Катманду и других крупных городах гималайской страны еще с пятницы - один из самых высоких в мире.
Плохому состоянию воздуха способствует дым от лесных пожаров и смога. По словам синоптиков, ситуация должна улучшиться только пройдет дождь.
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Напомним
В Польше в ночь с воскресенья на понедельник зафиксировали смог и местами загрязнения воздуха в 13 раз выше нормы.