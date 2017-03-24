Через ярмарки деякий столичний транспорт змінить маршрут
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. Через ярмарки змінять рух автобусів маршрутів №61, 98, 101 та тролейбусів маршруту №34, передає УНН з посиланням на прес-службу "Київпастрансу".
У суботу, 25 березня 2017 року у зв’язку з проведенням продовольчих ярмарків в роботу автобусів маршрутів №№61, 98, 101 та тролейбусів маршруту №34 вносяться зміни, а саме:
- на вул. Олександра Сабурова на ділянці від вул. Оноре де Бальзака до просп. Володимира Маяковського рух автобусів маршруту № 61 буде організовано по трасі: від вул. Милославської до вул. Градинської за діючою трасою, далі: вул. Оноре де Бальзака (парна сторона) – вул. Марини Цвєтаєвої – просп. Володимира Маяковського – вул. Олександра Сабурова, далі за діючою трасою;
- на вул. Олександра Сабурова на ділянці від вул. Оноре де Бальзака до просп. Володимира Маяковського рух автобусів маршруту № 98 буде організовано по трасі: від вул. Милославської до вул. Оноре де Бальзака за діючою трасою, далі: вул. Марини Цвєтаєвої – просп. Володимира Маяковського – вул. Олександра Сабурова, далі за діючою трасою;
- на вул. Милославській на ділянці від просп. Маяковського до вул. Закревського рух автобусів маршруту № 101 буде організовано по трасі: від ст.м. «Петрівка» до вул. Закревського за діючою трасою, далі – вул. Марини Цвєтаєвої – просп. Маяковського - вул. Милославська.
- на вул. Йорданській рух тролейбусів маршруту № 34 буде організовано по трасі: вул. Північна – просп. Героїв Сталінграда – вул. Маршала Тимошенка – ст.м. «Мінська» - вул. Маршала Тимошенка - просп. Героїв Сталінграда – просп. Степана Бандери.
нагадаємо, що цими вихідними в Києві пройдуть традиційні сільськогосподарські ярмарки.