Из-за ярмарки некоторый столичный транспорт изменит маршрут

В субботу, 25 марта 2017 года в связи с проведением продовольственных ярмарок в работу автобусов маршрутов №№61, 98, 101 и троллейбусов маршрута №34 вносятся изменения, а именно:

- на ул. Александра Сабурова на участке от ул. Оноре де Бальзака до просп. Владимира Маяковского движение автобусов маршрута № 61 будет организовано по трассе: от ул. Милославской до ул. Градинской по действующей трассе, далее: ул. Оноре де Бальзака (четная сторона) - ул. Марины Цветаевой - просп. Владимира Маяковского - ул. Александра Сабурова, далее по действующей трассе;

- на ул. Александра Сабурова на участке от ул. Оноре де Бальзака до просп. Владимира Маяковского движение автобусов маршрута № 98 будет организовано по трассе: от ул. Милославской до ул. Оноре де Бальзака по действующей трассе, далее: ул. Марины Цветаевой - просп. Владимира Маяковского - ул. Александра Сабурова, далее по действующей трассе;

- на ул. Милославской на участке от ул. Маяковского до ул. Закревского движение автобусов маршрута № 101 будет организовано по трассе: от ст.м. «Петровка» до ул. Закревского по действующей трассе, далее - ул. Марины Цветаевой - просп. Маяковского - ул. Милославская.

- на ул. Иорданской движение троллейбусов маршрута № 34 будет организовано по трассе: ул. Северная - ул. Героев Сталинграда - ул. Маршала Тимошенко - ст «Минская» - ул. Маршала Тимошенко - просп. Героев Сталинграда - ул. Степана Бандеры.

напомним, что в эти выходные в Киеве пройдут традиционные сельскохозяйственные ярмарки.