Через ярмарки деякі київські тролейбуси змінять маршрут
Київ • УНН
КИЇВ. 27 січня. УНН. Завтра, 28 січня, під час ярмарків змінять рух київські тролейбуси маршрутів №34, 37А та автобуси маршруту №6. Про це УНН повідомили у прес-службі КМДА.
Так, на вул. Йорданській рух тролейбусів маршруту №34 організують за трасою: вул. Північна — просп. Героїв Сталінграда — вул. Маршала Тимошенка — ст. м. “Мінська” — вул. Маршала Тимошенка — просп. Героїв Сталінграда — просп. Степана Бандери.
На вул. Марини Цвєтаєвої, на ділянці від просп. Маяковського до вул. Закревського, рух тролейбусів маршруту №37А організують за маршрутом №37.
На вул. Лісківській, на ділянці від вул. Милославської до вул. Радунської, рух автобусів маршруту №61 організують за трасою від зупинки “Станція “Троєщина” до вул. Радунської за діючою трасою, далі — вул. Милославська (без заїзду на вул. Лісківську).