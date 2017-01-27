Из-за ярмарок некоторые киевские троллейбусы изменят маршрут

Так, на ул. Иорданской движение троллейбусов маршрута №34 организуют по маршруту: ул. Северная - ул. Героев Сталинграда - ул. Маршала Тимошенко - ст. м. "Минская" - ул. Маршала Тимошенко - просп. Героев Сталинграда - ул. Степана Бандеры.

На ул. Марины Цветаевой, на участке от ул. Маяковского до ул. Закревского, движение троллейбусов маршрута №37А организуют по маршруту №37.

На ул. Лесковской, на участке от ул. Милославской до ул. Радунской, движение автобусов маршрута №61 организуют по маршруту от остановки "Станция "Троещина" до ул. Радунской по действующей трассе, далее - ул. Милославская (без заезда на ул. Лисковская).