Через ярмарки автобуси №73 та №101 тимчасово змінять маршрут
Київ • УНН
КИЇВ. 3 лютого. УНН. Через проведення продовольчих ярмарків на Оболонському проспекті та вулиці М.Закревського 4 лютого в роботу автобусів маршрутів № 73 та № 101 вносяться тимчасові зміни. Про це УНН повідомили в прес-службі КМДА.
Так, на проспекті Оболонському, на ділянці від вулиці Героїв Дніпра до вулиці Маршала Тимошенка, рух автобусів маршруту № 73 в напрямку вулиці Милославської організують за трасою: ст. м. “Героїв Дніпра” — вул. Героїв Дніпра — вул. Зої Гайдай — вул. Маршала Тимошенка — просп. Оболонський, далі за діючою трасою.
На вулиці М.Закревського, на ділянці від проспекту Маяковського до вулиці Т.Драйзера, рух автобусів маршруту № 101 організують від ст. м “Петрівка” до проспекту Маяковського за діючою трасою, далі: вул. Т. Драйзера — вул. М. Закревського, далі за діючим маршрутом.
Як повідомляв УНН, наразі у Києві немає обмежень на в’їзд транспорту через негоду.