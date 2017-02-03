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Через ярмарки автобусы №73 и №101 временно изменят маршрут

Киев • УНН

 • 8462 просмотра

КИЕВ. 3 февраля. УНН. Из-за проведения продовольственных ярмарок на Оболонском проспекте и улице М.Закревского 4 февраля в работу автобусов маршрутов № 73 и № 101 вносятся временные изменения. Об этом УНН сообщили в пресс-службе КГГА.

Через ярмарки автобусы №73 и №101 временно изменят маршрут

Так, на проспекте Оболонском, на участке от улицы Героев Днепра до улицы Маршала Тимошенко, движение автобусов маршрута № 73 в направлении улицы Милославской организуют по трассе: ст. м. "Героев Днепра" - ул. Героев Днепра - ул. Зои Гайдай - ул. Маршала Тимошенко - просп. Оболонский, далее по действующей трассе.

На улице М.Закревского, на участке от проспекта Маяковского до улицы Т.Драйзера, движение автобусов маршрута № 101 организуют от ст. м "Петровка" до проспекта Маяковского по действующей трассе, далее: ул. Т. Драйзера - ул. М. Закревского, далее по действующему маршруту.

Как сообщал УНН, сейчас в Киеве нет ограничений на въезд транспорта из-за непогоды .

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