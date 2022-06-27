Через вторгнення рф в Україну постраждали щонайменше 953 дитини

Цитата

"Більше ніж 953 дитини постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії російської федерації в нашій державі. Станом на ранок 27 червня 2022 року офіційне число дітей-жертв за добу не змінилося - 339. Зросла кількість поранених - понад 614", - повідомили в Офісі Генпрокурора.

Деталі

Найбільше постраждало дітей, як вказано, у Донецькій області - 335, Харківській - 179, Київській - 116, Чернігівській - 68, Луганській - 57, Херсонській - 52, Миколаївській - 48, Запорізькій - 31, Сумській - 17.

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Так, 26 червня збройні сили рф здійснили ракетний обстріл Шевченківського району міста Києва. Поранення отримала малолітня дівчинка, яку рятувальники дістали з-під завалів житлового будинку.

Доповнення

Через бомбардування та обстріли збройними силами рф, як зазначається, пошкоджено 2061 заклад освіти. З них 213 зруйновано повністю.