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Из-за вторжения рф в Украину пострадали по меньшей мере 953 ребенка

Из-за вторжения рф в Украину пострадали по меньшей мере 953 ребенка

Киев • УНН

 • 135398 просмотра

КИЕВ. 27 июня. УНН. В результате полномасштабного вторжения рф в Украину пострадали по меньшей мере 953 ребенка, сообщает УНН со ссылкой на данные Офиса Генпрокурора.

Цитата

"Более 953 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии российской федерации в нашем государстве. По состоянию на утро 27 июня 2022 года официальное число детей-жертв за сутки не изменилось - 339. Возросло количество раненых - более 614", - сообщили в Офисе Генпрокурора.

Детали

Больше всего пострадало детей, как указано, в Донецкой области – 335, Харьковской – 179, Киевской – 116, Черниговской – 68, Луганской – 57, Херсонской – 52, Николаевской – 48, Запорожской – 31, Сумской – 17.

Эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

Так, 26 июня вооруженные силы рф произвели ракетный обстрел Шевченковского района города Киева. Ранения получила малолетняя девочка, которую спасатели извлекли из-под завалов жилого дома.

Дополнение

Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами рф, как отмечается, повреждено 2061 учебное заведение. Из них 213 разрушены полностью.

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