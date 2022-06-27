Из-за вторжения рф в Украину пострадали по меньшей мере 953 ребенка
Киев • УНН
КИЕВ. 27 июня. УНН. В результате полномасштабного вторжения рф в Украину пострадали по меньшей мере 953 ребенка, сообщает УНН со ссылкой на данные Офиса Генпрокурора.
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"Более 953 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии российской федерации в нашем государстве. По состоянию на утро 27 июня 2022 года официальное число детей-жертв за сутки не изменилось - 339. Возросло количество раненых - более 614", - сообщили в Офисе Генпрокурора.
Детали
Больше всего пострадало детей, как указано, в Донецкой области – 335, Харьковской – 179, Киевской – 116, Черниговской – 68, Луганской – 57, Херсонской – 52, Николаевской – 48, Запорожской – 31, Сумской – 17.
Эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.
Так, 26 июня вооруженные силы рф произвели ракетный обстрел Шевченковского района города Киева. Ранения получила малолетняя девочка, которую спасатели извлекли из-под завалов жилого дома.
Дополнение
Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами рф, как отмечается, повреждено 2061 учебное заведение. Из них 213 разрушены полностью.