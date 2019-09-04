Через втечу засуджених на Львівщині відкрито провадження
Київ • УНН
КИЇВ. 4 вересня. УНН. За фактом втечі двох засуджених, які відбувають покарання в Миколаївській колонії № 50 Львівської області, з робочого місця на контрагентському об’єкті відкрито кримінальне провадження. Про це УНН повідомляє з посиланням на відділ комунікації ГУНП у Львівській області.
"За фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.393 (втеча з місця позбавлення волі або з-під варти) КК України. Санкція статті передбачає покарання — позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років", - йдеться в повідомленні.
Зараз правоохоронці вживають усіх заходів для встановлення місця перебування та затримання засуджених-втікачів.
Нагадаємо, у вівторок, 3 вересня, з Миколаївської колонії № 50 Львівської області втекли двоє засуджених. Втечу скоїли двоє засуджених, які виконували роботи на контрагентському об’єкті.