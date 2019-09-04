Из-за побега осужденных во Львовской области открыто производство
Киев • УНН
КИЕВ. 4 сентября. УНН. По факту побега двух осужденных, отбывающих наказание в Николаевской колонии № 50 Львовской области, с рабочего места на контрагентском объекте открыто уголовное производство. Об этом УНН сообщает со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП во Львовской области.
"По факту открыто уголовное производство по ч.2 ст.393 (побег из места лишения свободы или из-под стражи) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы на срок от пяти до восьми лет", - говорится в сообщении.
Сейчас правоохранители принимают все меры для установления местонахождения и задержания осужденных-беглецов.
Напомним, во вторник, 3 сентября, с Николаевской колонии № 50 Львовской области сбежали двое осужденных. Побег совершили двое осужденных, которые выполняли работы на контрагентском объекте.