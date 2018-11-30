Через воєнний стан посилять нагляд за санепідситуацією

"Відповідно до листа Міністерства охорони здоров’я України, для забезпечення епідемічного благополуччя на територіях, на яких запроваджено воєнний стан, посилюється моніторинг стану навколишнього середовища і в рамках єдиної державної системи цивільного захисту об’єкти приводять у повну готовність", - зазначили в прес-службі відомства.



Зокрема, як уточнили у відомстві, в Центрі громадського здоров’я забезпечений посилений режим роботи відділу з реагування на надзвичайні події та міжнародні медико-санітарні правила.



Водночас, як підкреслили в ЦГЗ, населення отримуватиме усі необхідні послуги у штатному режимі.



Нагадаємо, сьогодні в Україні система цивільного захисту буде переведена в режим особливого періоду.



28 листопада Адміністрація Президента оприлюднила текст президентського указу №393/2018 від 26 листопада "Про введення воєнного стану в Україні", яким постановлено ввести в Україні воєнний стан із 14:00 26 листопада 2018 року строком на 30 діб до 14:00 26 грудня 2018 року.



