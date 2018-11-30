Из-за военного положения усилят надзор за санэпидситуацией

"Согласно письму Министерства здравоохранения Украины, для обеспечения эпидемического благополучия на территориях, на которых введено военное положение, усиливается мониторинг состояния окружающей среды и в рамках единой государственной системы гражданской защиты объекты приводят в полную готовность", - отметили в пресс-службе ведомства.



В частности, как уточнили в ведомстве, в Центре общественного здоровья обеспечено усиленный режим работы отдела по реагированию на чрезвычайные события и международные медико-санитарные правила.



В то же время, как подчеркнули в ЦОК, население будет получать все необходимые услуги в штатном режиме.



Напомним, сегодня в Украине система гражданской защиты будет переведена в режим особого периода.



28 ноября Администрация Президента обнародовала текст президентского указа №393/2018 от 26 ноября "О введении военного положения в Украине", которым постановлено ввести в Украине военное положение с 14:00 26 ноября 2018 сроком на 30 суток до 14:00 26 декабря 2018 года.



