Через військові навчання ВМС у шести портах України обмежили роботу

Цитата

“У портах Херсон, Ольвія, Чорноморськ, Одеса, Південний, Миколаїв — обмежена лоцманська проводка (військові навчання ВМС ЗСУ). Канали: гирло „Бистре“ — відкрито, ХМК, БДЛК — обмежена лоцманська проводка (військ. навч. ВМС ЗСУ)”, — повідомили в АМПУ.

Деталі

Окрім зазначеного, за даними Адміністрації, станом на 08:00 8 квітня порти працювали без обмежень.

Довідково

Раніше у зазначених портах спостерігалась подібна ситуація 25 березня.

Варто зауважити також, Міноборони РФ сьогодні повідомило про те, що Росія відправила більше 10 десантних та артилерійськи катерів з Каспія до Чорного моря.