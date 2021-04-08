Через військові навчання ВМС у шести портах України обмежили роботу
Київ • УНН
КИЇВ. 8 квітня. УНН. У портах Херсон, Ольвія, Чорноморськ, Одеса, Південний, Миколаїв обмежена лоцманська проводка у зв'язку з військовими навчання ВМС України. Про це інформує пресслужба Адміністрації морських портів України, передає УНН.
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“У портах Херсон, Ольвія, Чорноморськ, Одеса, Південний, Миколаїв — обмежена лоцманська проводка (військові навчання ВМС ЗСУ). Канали: гирло „Бистре“ — відкрито, ХМК, БДЛК — обмежена лоцманська проводка (військ. навч. ВМС ЗСУ)”, — повідомили в АМПУ.
Деталі
Окрім зазначеного, за даними Адміністрації, станом на 08:00 8 квітня порти працювали без обмежень.
Довідково
Раніше у зазначених портах спостерігалась подібна ситуація 25 березня.
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