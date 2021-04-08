Из-а военных учений ВМС в шести портах Украины ограничили работу
Киев • УНН
КИЕВ. 8 апреля. УНН. В портах Херсон, Ольвия, Черноморск, Одесса, Южный, Николаев ограничена лоцманская проводка в связи с военными учения ВМС Украины. Об этом сообщает пресс-служба Администрации морских портов Украины, передает УНН.
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"В портах Херсон, Ольвия, Черноморск, Одесса, Южный, Николаев - ограниченная лоцманская проводка (военные учения ВМС ВСУ). Каналы: устье "Быстрое" - открыто, ХМК, БДЛК - ограниченная лоцманская проводка (военные учения ВМС ВСУ)", - сообщили в АМПУ.
Детали
Кроме указанного, по данным Администрации, по состоянию на 08:00 8 апреля порты работали без ограничений.
Справка
Ранее в указанных портах наблюдалась подобная ситуация 25 марта.
Стоит отметить также, Минобороны РФ сегодня сообщило о том, что Россия отправила более 10 десантных и артиллерийских катеров из Каспия к Черному морю.