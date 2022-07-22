Через війну рф проти України постраждала щонайменше 1041 дитина

Цитата

"Більше ніж 1041 дитина постраждала в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії російської федерації в нашій державі. Станом на ранок 22 липня 2022 року офіційне число дітей-жертв за добу не змінилося - 358. Зросла кількість поранених - понад 683", - йдеться у повідомленні.

Деталі

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 361, Харківській - 194, Київській - 116, Чернігівській - 68, Луганській - 61, Миколаївській - 53, Херсонській - 54, Запорізькій - 40.

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Так, стало відомо ще про двох хлопчиків 13 та 14 років, які отримали поранення внаслідок обстрілу ворогом 20 липня міста Нікополя Дніпропетровської області.

Доповнення

Через бомбардування та обстріли збройними силами рф, як повідомляється, пошкоджено 2188 закладів освіти. З них 221 зруйновано повністю.