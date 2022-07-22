Из-за войны рф против Украины пострадало не менее 1041 ребенка

Цитата

"Более 1041 ребенка пострадало в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии российской федерации в нашем государстве. По состоянию на утро 22 июля 2022 года официальное число детей-жертв за сутки не изменилось - 358. Возросло количество раненых - более 683", - говорится в сообщении.

Детали

Больше всего пострадало детей в Донецкой области – 361, Харьковской – 194, Киевской – 116, Черниговской – 68, Луганской – 61, Николаевской – 53, Херсонской – 54, Запорожской – 40.

Эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

Так, стало известно еще о двух мальчиках 13 и 14 лет, получивших ранения в результате обстрела врагом 20 июля города Никополя Днепропетровской области.

Дополнение

Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами рф, как сообщается, повреждено 2188 учебных заведений. Из них 221 разрушено полностью.