Через високі ціни на міндобрива українські аграрії торік втратили 32 млрд грн
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Оцінка потенційних втрат врожаю через надвисокі ціни на мінеральні добрива становить 32 млрд грн щодо усіх категорій господарств, а стосовно сільськогосподарських підприємств — понад 23 млрд грн. Про це на прес-конференції повідомила завідувач відділу земельних відносин Національного наукового центру “Інститут аграрної економіки” Ольга Ходаківська, представляючи результати відповідного дослідження, передає кореспондент УНН.
"Оцінка потенційних втрат врожаю за 2017 рік через ціновий фактор (високі ціни на мінеральні добрива і як наслідок неспроможність фермерів внести необхідну кількість мінеральних добрив або внести їх взагалі - ред.) становить 32 млрд грн щодо усіх категорій господарств, а стосовно сільськогосподарських підприємств – понад 23 млрд грн", - сказала вона.
При цьому, за словами Ходаківської, втрати аграріїв через інші проблеми з мінеральними добривами (невчасні поставки, неякісні мінеральні добрива тощо), в цілому є вищими. За мінімальними оцінками по всіх категоріях господарств втрати врожаю становлять понад 40 млрд грн, в тому числі по сільськогосподарських підприємствах – близько 30 млрд грн.
Вона також додала, що обсяги недоотриманого прибутку за всіма категоріями господарств через ціновий фактор (завищення цін на мінеральні добрива, в тому числі азотної групи) становлять близько 18 млрд грн, в тому числі стосовно сільськогосподарських підприємств - 12,5 млрд грн.
"Через таку ситуацію, економіка України втратила понад 2,5 млрд грн надходжень до Державного бюджету, 52 млн грн у формі ПДФО, близько 30 тисяч сезонних робочих місць та близько 63 млн грн єдиного соціального внеску", - звернула увагу Ходаківська.