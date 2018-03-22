Из-за высоких цен на минудобрения украинские аграрии в прошлом году потеряли 32 млрд грн
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. Оценка потенциальных потерь урожая из-за сверхвысоких цен на минеральные удобрения составляет 32 млрд грн по всем категориям хозяйств, а в отношении сельскохозяйственных предприятий - более 23 млрд грн. Об этом на пресс-конференции сообщила заведующая отделом земельных отношений Национального научного центра "Институт аграрной экономики" Ольга Ходаковская, представляя результаты соответствующего исследования, передает корреспондент УНН.
"Оценка потенциальных потерь урожая за 2017 год из-за ценового фактора (высокие цены на минеральные удобрения и как следствие невозможность фермеров внести необходимое количество минеральных удобрений или внести их вообще - ред.) составляет 32 млрд грн по всем категориям хозяйств, а в отношении сельскохозяйственных предприятий - более 23 млрд грн", - сказала она.
При этом, по словам Ходаковской, потери аграриев из-за других проблем с минеральными удобрениями (несвоевременные поставки, некачественные минеральные удобрения и т.д.), в целом выше. По минимальным оценкам по всем категориям хозяйств потери урожая составляют более 40 млрд грн, в том числе по сельскохозяйственным предприятиям - около 30 млрд грн.
Она также добавила, что объемы недополученной прибыли по всем категориям хозяйств из-за ценового фактора (завышение цен на минеральные удобрения, в том числе азотной группы) составляют около 18 млрд грн, в том числе относительно сельскохозяйственных предприятий - 12,5 млрд грн.
"Из-за такой ситуации, экономика Украины потеряла более 2,5 млрд грн поступлений в Государственный бюджет, 52 млн грн в форме НДФЛ, около 30 тыс. сезонных рабочих мест и около 63 млн грн единого социального взноса", - обратила внимание Ходаковская.