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Через відмову КМДА від реконструкції Харківської площі Київ втратив інвестпроект на 165 млн доларів - Форбс

Через відмову КМДА від реконструкції Харківської площі Київ втратив інвестпроект на 165 млн доларів - Форбс

Київ • УНН

 • 688059 перегляди

КИЇВ. 19 квітня. УНН. Через відмову КМДА від реконструкції Харківської площі Київ втратив інвестпроект на 165 млн доларів. Про це повідомив в інтерв'ю журналу Форбс Тамаз Сомхішвілі.

Як власник «Київ-Терміналу», Сомхішвілі вже звертався до Президента України з проханням захистити його права як інвестора у спорі з мерією Києва щодо реконструкції Харківської площі у Києві. Згідно з інвестиційною угодою, підписаною 18 травня 2007 року, компанія Сомхішвілі «Київтермінал» після перемоги у тендері виплатила муніципалітету 14 млн доларів.
Проект компанії Сомхішвілі «Київ Термінал» з реконструкції Харківської площі у Києві передбачав будівництво 125 000 кв/м із можливістю інвестора збудувати додатково 180 000 кв/м. Розмір запланованих інвестицій становив 165 млн доларів. Це робило цей проект одним із найбільших інфраструктурних проектів столиці.

Згідно з домовленістю, запропонованою міською адміністрацією, у проекті одночасно брали участь дві компанії міської адміністрації: «Київавтодор» та «Київський метрополітен».

Проект мав бути завершений до 2012 року до Чемпіонату Європи з футболу.

Але КМДА не виконала свої зобов’язання, скасувала реконструкцію Харківської площі та відмовилась від компенсації інвестору збитків. Зокрема, у 2013 році міська влада припинила проект, визнала, що інвестор поніс витрати та збитки, та взяла на себе зобов’язання їх відшкодувати. Але згодом міська влада продовжувала порушувати свої зобов’язання і відмовилася відшкодовувати встановлені збитки.

Судова суперечка триває дотепер. У 2021 році судові слухання відвідував представник посольства Великої Британії в Україні. КМДА відмовляється від мирової угоди з інвестором. 25 квітня 2023 року має відбутися судове засідання у цій справі.

Тамаз Сомхішвілі – громадянин Великої Британії, засновник бізнес-групи «ТС Холдинг», яка об’єднує понад десяток грузинських компаній. Сомхішвілі отримав громадянство Великої Британії у 2007-му році, у зв’язку з чим з 2008 р. він призупинив, а з 2010 р. повністю припинив бізнес у Росії, де був співзасновником кількох компаній.

Минулого тижня стало відомо про висновок Центру контент-аналізу щодо звинувачень, які лунали на адресу Сомхішвілі від кількох українських блогерів. На думку експертів Центру, кампанія проти Сомхішвілі мала ознаки умисно дискредитації.

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