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Из-за отказа КГГА от реконструкции Харьковской площади Киев потерял инвестпроект на 165 млн долларов - Форбс

Из-за отказа КГГА от реконструкции Харьковской площади Киев потерял инвестпроект на 165 млн долларов - Форбс

Киев • УНН

 • 688054 просмотра

КИЕВ. 19 апреля. УНН. Из-за отказа КГГА от реконструкции Харьковской площади Киев потерял инвестпроект на 165 млн долларов. Об этом сообщил в интервью журналу Форбс Тамаз Сомхишвили.

Как владелец «Киев-Терминала», Сомхишвили уже обращался к Президенту Украины с просьбой защитить его права как инвестора в споре с мэрией Киева относительно реконструкции Харьковской площади в Киеве. Согласно инвестиционному соглашению, подписанному 18 мая 2007 года, компания Сомхишвили «Киевтерминал» после победы в тендере выплатила муниципалитету 14 млн долларов.

Проект компании Сомхишвили «Киев Терминал» по реконструкции Харьковской площади в Киеве предусматривал строительство 125 000 кв/м с возможностью инвестора построить дополнительно 180 000 кв/м. Размер запланированных инвестиций составлял 165 млн долларов. Это делало этот проект одним из крупнейших инфраструктурных проектов столицы.

Согласно договоренности, предложенной городской администрацией, в проекте одновременно участвовали две компании городской администрации: «Киевавтодор» и «Киевский метрополитен».

Проект должен был быть завершен к 2012 году к Чемпионату Европы по футболу.

Но КГГА не выполнила свои обязательства, отменила реконструкцию Харьковской площади и отказалась от компенсации инвестору убытков. В частности, в 2013 году городские власти прекратили проект, признали, что инвестор понес расходы и убытки, и взяли на себя обязательства их возместить. Но впоследствии городские власти продолжали нарушать свои обязательства и отказались возмещать установленные убытки.

Судебный спор продолжается до сих пор. В 2021 году судебные слушания посещал представитель посольства Великобритании в Украине. КГГА отказывается от мирового соглашения с инвестором. 25 апреля 2023 года должно состояться судебное заседание по этому делу.

Тамаз Сомхишвили – гражданин Великобритании, основатель бизнес-группы «ТС Холдинг», которая объединяет более десятка грузинских компаний. Сомхишвили получил гражданство Великобритании в 2007-м году, в связи с чем с 2008 г. он приостановил, а с 2010 г. полностью прекратил бизнес в России, где был соучредителем нескольких компаний.

На прошлой неделе стало известно о заключении Центра контент-анализа относительно обвинений, которые звучали в адрес Сомхишвили от нескольких украинских блогеров. По мнению экспертов Центра, кампания против Сомхишвили имела признаки умышленной дискредитации.

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