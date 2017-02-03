Через вибухи в окупованому Донецьку загинуло двоє осіб, близько 10 поранено - журналіст
Київ • УНН
КИЇВ. 3 лютого. УНН. Через вибухи і обстріли в окупованому Донецьку загинули мирні жителі, так, в районі Мотелю загинуло двоє осіб, близько 10 поранених. Про це повідомив журналіст на непідконтрольній території Сергій Білоус у Facebook, передає УНН.
“Повернувся з місця вибуху на Мотель. Руйнування серйозні. Двоє загиблих, близько 10 поранених. Основна версія — “Ураган,” — йдеться в повідомленні журналіста С.Білоуса.
Нагадаємо, що С.Білоус співпрацює з “Русским экспрессом”.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Бойовики цілеспрямовано б’ють по мирному населенню — С.Кабакаєв
Нагадаємо, в окупованому бойовиками “ДНР” Донецьку увечері 2 лютого прогримів потужний вибух, велися обстріли.
Також, помер підполковник служби з НС Дмитро Трєтєйкін від отриманих поранень та водій ДСНС Сергій Горбень під час обстрілу бойовиками Авдіївки.