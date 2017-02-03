Из-за взрывов в оккупированном Донецке погибли два человека, около 10 получили ранения - журналист
Киев • УНН
КИЕВ. 3 февраля. УНН. Из-за взрывов и обстрелов в оккупированном Донецке погибли мирные жители, так, в районе Мотеля погибли два человека, около 10 раненых. Об этом сообщил журналист на неподдконтрольний территории Сергей Белоус в Facebook, передает УНН.
"Вернулся с места взрыва Мотель. Разрушения серьезные. Двое погибших, около 10 раненых. Основная версия - "Ураган", - говорится в сообщении журналиста С.Билоуса.
Напомним, что С.Билоус сотрудничает с "Русским Экспресс".
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Боевики целенаправленно бьют по мирному населению - С.Кабакаев
Напомним, в оккупированном боевиками "ДНР" Донецке вечером 2 февраля прогремел мощный взрыв, велись обстрелы.
Также, умер подполковник службы по ЧС Дмитрий Третейкин от полученных ранений и водитель ГСЧС Сергей Горбень во время обстрела боевиками Авдеевки.