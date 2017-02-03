Из-за взрывов в оккупированном Донецке погибли два человека, около 10 получили ранения - журналист

КИЕВ. 3 февраля. УНН. Из-за взрывов и обстрелов в оккупированном Донецке погибли мирные жители, так, в районе Мотеля погибли два человека, около 10 раненых. Об этом сообщил журналист на неподдконтрольний территории Сергей Белоус в Facebook, передает УНН.