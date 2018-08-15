Через вибух вогнегасника у маршрутці Кривого Рогу відкрили провадження
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. За фактом вибуху вогнегасника, який стався в одній з маршруток під час руху, поліція відкрила провадження. Інцидент стався вчора у Кривому Розі. Про це УНН повідомили у Криворізькому відділі поліції.
"За цим фактом відкрили провадження ст. 287 КК України. Причина вибуху вогнегасника встановлюється. Вона буде остаточно відома після проведення експертного дослідження. Слідство триває", - зазначили в поліції.
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Нагадаємо, в одній із маршруток Кривого Рогу вибухнув вогнегасник, внаслідок чого постраждала жінка: вона отримала поранення ноги.