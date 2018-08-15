Из-за взрыва огнетушителя в маршрутке Кривого Рога открыли производство

"По данному факту открыли производство ст. 287 УК Украины. Причина взрыва огнетушителя устанавливается. Она будет окончательно известна после проведения экспертного исследования. Следствие продолжается", - отметили в полиции.

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Напомним, в одной из маршруток Кривого Рога взорвался огнетушитель, в результате чего пострадала женщина: она получила ранение ноги.