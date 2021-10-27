Через вибух на заводі "Втортех" під Києвом розпилило алюмінієву пудру

$41.170.09
45.030.03
ukru
На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
9 квітня, 17:29 • 58416 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 109910 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 95248 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 104467 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Ексклюзив
9 квітня, 13:39 • 80105 перегляди

Будівництво нової генерації: в "Укренерго" оцінили, коли очікувати на перші результати

Ексклюзив
9 квітня, 12:04 • 70705 перегляди

Хаос і невизначеність: як іноземні фармкомпанії реагують на зміни регулювання в Україні

Ексклюзив
9 квітня, 11:17 • 153961 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами

9 квітня, 07:59 • 86573 перегляди

Взяття у полон китайців, які воювали в складі російської армії: Пекін перевіряє ситуацію

Ексклюзив
9 квітня, 07:20 • 253025 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт

9 квітня, 03:30 • 108053 перегляди

День національної єдності в Грузії, День Вінстона Черчилля, День антикваріату: що відзначають у світі 9 квітня

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+1°
2м/с
93%
Популярнi новини

У Києві вибухи, атака дронів: зафіксовано займання і руйнування, попередньо заблокована людина

9 квітня, 21:45 • 29129 перегляди

iPhone подорожчають до 3500 доларів, якщо їх почнуть виробляти в США - CNN

9 квітня, 22:31 • 25872 перегляди

армія рф має успіхи на Донбасі: що відомо

9 квітня, 23:39 • 24282 перегляди

Цими вихідними у небі можна буде побачити унікальне явище - мікромісяць

02:11 • 30065 перегляди

Призов Насірова до ЗСУ: наказ скасовано, розпочато розслідування

05:19 • 12201 перегляди
Публікації

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 118894 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 153985 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 253037 перегляди

Час - на боці Сокура. Чому НАЗК досі не притягнуло колишнього посадовця ДПС до відповідальності
Ексклюзив

8 квітня, 10:26 • 425084 перегляди

Десерти без яєць: 7 смачних рецептів до Великодня

8 квітня, 08:49 • 414433 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Олексій Гончаренко

Віталій Кличко

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Київ

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 24505 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 30344 перегляди

Королеві Каміллі подарували піцу “Маргарита” на честь 20-ї річниці весілля під час візиту до Риму

9 квітня, 15:16 • 30996 перегляди

Гіларі Свонк поскаржилася на патріархальність Голлівуду і пригадала, як чоловіки вчили її бути жінкою

9 квітня, 14:39 • 32401 перегляди

"Дюна 3. Месія": Паттінсону пропонують роль головного лиходія у фільмі

9 квітня, 09:22 • 82323 перегляди
Актуальне

Шахед-136

TikTok

T-72

Леопард 2

MIM-104 Patriot

Через вибух на заводі "Втортех" під Києвом розпилило алюмінієву пудру

Київ • УНН

 • 15972 перегляди

КИЇВ. 27 жовтня. УНН. В результаті вибуху на підприємстві “Втортех” в Броварах під Києвом розпилило алюмінієву пудру. Про це УНН повідомляє з посиланням на Броварську міську раду.

Через вибух на заводі "Втортех" під Києвом розпилило алюмінієву пудру

Цитата

“О 00:42 на ПЗЧ 21-ДПРЧ міста Бровари надійшло повідомлення про вибух на території ТОВ „ВТОРТЕХ“ азбестоалюмінієвої переробки в місті Бровари по вул. Луценка, 27. О 00:53 до місця події прибули 1 АЦ 56-ДПРЧ міста Бровари, 2 АЦ 21-ДПРЧ міста Бровари 12 працівників. За результатом розвідки встановлено, що в наслідок вибуху установки по переробці алюмінію в одному з приміщень заводу сталось руйнування стіни з подальшим горінням алюмінієвої пудри окремими осередками на площі 50 м. кв., маса якої складає 200 кілограмів”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що додатково залучено АП-5 13-ДПРЧ міста Київ, групу частини спеціальних робіт з радіаційного, хімічного та біологічного захисту МРЦ ДСНС України для проведення інструментально-лабораторних досліджень.

“О 2:16 локалізовано загоряння на площі 50 м. кв. окремими осередками.О 2:31 ліквідовано загоряння. Для чергування на місці події залишається 1 АЦ 56-ДПРЧ м. Бровари. Після ліквідації пожежі на місці події працювала група частини спеціальних робіт з радіаційного, хімічного та біологічного захисту МРЦ ДСНС України”, — зазначається в повідомленні.

Міська рада повідомляє, що за результатами проведених інструментально-лабораторних досліджень жодної загрози населенню та навколишньому середовищу через пожежу не виявлено.

Що було раніше

Близько першої ночі сьогодні, 27 жовтня, люди почули звук вибуху, а після цього спалахнуло яскраве полум’я в районі підприємств, розташованих на вулиці Богунській в Броварах.

Згодом стало відомо, що горіло підприємство “Втортех”. Постраждалих немає.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП
Brent
$64.93
Bitcoin
$82,157.60
S&P 500
$5,330.87
Tesla
$262.04
Газ TTF
$33.67
Золото
$3,139.11
Ethereum
$1,617.07