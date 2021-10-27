Через вибух на заводі "Втортех" під Києвом розпилило алюмінієву пудру

Цитата

“О 00:42 на ПЗЧ 21-ДПРЧ міста Бровари надійшло повідомлення про вибух на території ТОВ „ВТОРТЕХ“ азбестоалюмінієвої переробки в місті Бровари по вул. Луценка, 27. О 00:53 до місця події прибули 1 АЦ 56-ДПРЧ міста Бровари, 2 АЦ 21-ДПРЧ міста Бровари 12 працівників. За результатом розвідки встановлено, що в наслідок вибуху установки по переробці алюмінію в одному з приміщень заводу сталось руйнування стіни з подальшим горінням алюмінієвої пудри окремими осередками на площі 50 м. кв., маса якої складає 200 кілограмів”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що додатково залучено АП-5 13-ДПРЧ міста Київ, групу частини спеціальних робіт з радіаційного, хімічного та біологічного захисту МРЦ ДСНС України для проведення інструментально-лабораторних досліджень.

“О 2:16 локалізовано загоряння на площі 50 м. кв. окремими осередками.О 2:31 ліквідовано загоряння. Для чергування на місці події залишається 1 АЦ 56-ДПРЧ м. Бровари. Після ліквідації пожежі на місці події працювала група частини спеціальних робіт з радіаційного, хімічного та біологічного захисту МРЦ ДСНС України”, — зазначається в повідомленні.

Міська рада повідомляє, що за результатами проведених інструментально-лабораторних досліджень жодної загрози населенню та навколишньому середовищу через пожежу не виявлено.

Що було раніше

Близько першої ночі сьогодні, 27 жовтня, люди почули звук вибуху, а після цього спалахнуло яскраве полум’я в районі підприємств, розташованих на вулиці Богунській в Броварах.



Згодом стало відомо, що горіло підприємство “Втортех”. Постраждалих немає.