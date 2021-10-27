Из-за взрыва на заводе "Втортех" под Киевом распылило алюминиевую пудру
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. В результате взрыва на предприятии “Втортех” в Броварах под Киевом распылило алюминиевую пудру. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Броварской городской совет.
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“В 00:42 на ПЗЧ 21-ДПРЧ города Бровары поступило сообщение о взрыве на территории ООО „ВТОРТЕХ“ асбестоалюминиевой переработки в городе Бровары по ул. Луценко, 27. В 00:53 к месту происшествия прибыли 1 АЦ 56-ДПРЧ города Бровары, 2 АЦ 21-ДПРЧ города Бровары 12 работников. По результатам разведки установлено, что в результате взрыва установки по переработке алюминия в одном из помещений завода произошло разрушение стены с последующим горением алюминиевой пудры отдельными ячейками на площади 50 кв. м, масса которой составляет 200 килограммов”, — говорится в сообщении.
Подробности
Сообщается, что дополнительно привлечена АП-5 13-ДПРЧ города Киев, группа части специальных работ по радиационной, химической и биологической защите МРЦ ГСЧС Украины для проведения инструментально-лабораторных исследований.
“В 2:16 локализовано возгорание на площади 50 кв. отдельными очагами. В 2:31 ликвидировано возгорание. Для дежурства на месте происшествия остается 1 АЦ 56-ДПРЧ г. Бровары. После ликвидации пожара на месте происшествия работала группа части специальных работ по радиационной, химической и биологической защите МРЦ ГСЧС Украины”, — отмечается в сообщении.
Городской совет сообщает, что по результатам проведенных инструментально-лабораторных исследований никакой угрозы населению и окружающей среде из-за пожара не обнаружено.
Что было раньше
Около часа ночи сегодня, 27 октября, люди услышали звук взрыва, а после этого вспыхнуло яркое пламя в районе предприятий, расположенных на улице Богунской в Броварах.
Впоследствии стало известно, что горело предприятие “Втортех”. Пострадавших нет.