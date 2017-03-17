Через вибух на паливному терміналі в Мексиці загинули чотири людини
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. В результаті вибуху на паливному терміналі мексиканської нафтової компанії Pemex в місті Саламанка штату Гуанахуато загинули чотири людини. Про це повідомляється в прес-релізі компанії, передає УНН.
Відзначається, що четверо постраждалих в результаті інциденту знаходяться в лікарнях.
За фактом інциденту триває перевірка, слідство з’ясовує причини того, що сталося.
Нагадаємо, у Запоріжжі внаслідок вибуху на заводі “Запоріжкокс” загинули чотири особи. Повідомлення про вибух надійшло о 15:15 год. 16 березня. Також у поліції зазначили, що вибух був виробничого характеру. За повідомленням начальника управління безпеки заводу Вадима Адвокатова, вибух не вплине на екологічну ситуацію в місті.
Пізніше стало відомо, що при проведенні робіт вибухнув газ, що накопичився всередині ємності, який виходив назовні через розвантажувальний клапан в безпосередній близькості від виконання робіт.