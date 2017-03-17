Из-за взрыва на топливном терминале в Мексике погибли четыре человека

Отмечается, что четверо пострадавших в результате инцидента находятся в больницах.

По факту инцидента проводится проверка, следствие выясняет причины случившегося.

Напомним, в Запорожье в результате взрыва на заводе "Запорожкокс" погибли четыре человека. Сообщение о взрыве поступило в 15 часов 16 марта. Также в полиции отметили, что взрыв был производственного характера. По сообщению начальника управления безопасности завода Вадима Адвокатова, взрыв не повлияет на экологическую ситуацию в городе.

Позже стало известно, что при проведении работ взорвался газ, скопившийся внутри емкости, который выходил наружу через разгрузочный клапан в непосредственной близости от выполнения работ.