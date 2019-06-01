Через вибух газового балону госпіталізували двох людей на Львівщині
Київ • УНН
КИЇВ. 1 червня. УНН. На Львівщині, у місті Винники вибухнув балон в автомобілі. Внаслідок інциденту двох людей госпіталізували. Про це повідомили УНН у прес-службі департаменту цивільного захисту ЛОДА.
"31 травня приблизно 20:22 год. у Винниках стався вибух газовому балону в автомобілі. Внаслідок вибуху отримали опіки і були госпіталізовані двоє мешканців м. Золочів 46-річного та 33 річного віку. Обставини події встановлюються",- повідомили в департаменті .
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Як повідомляв УНН, пожежа на газовій заправці стала причиною вибуху в Чечні.