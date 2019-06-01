Из-за взрыва газового баллона госпитализировали двух человек во Львовской области
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июня. УНН. Во Львовской области в городе Винники взорвался баллон в автомобиле. В результате инцидента два человека госпитализированы. Об этом сообщили УНН в пресс-службе департамента гражданской защиты ЛОГА.
"31 мая примерно 20:22 ч. в Винниках произошел взрыв газового баллона в автомобиле. В результате взрыва получили ожоги и были госпитализированы двое жителей г. Золочев 46-летнего и 33 летнего возраста. Обстоятельства происшествия устанавливаются", - сообщили в департаменте.
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Как сообщал УНН, пожар на газовой заправке стала причиной взрыва в Чечне.