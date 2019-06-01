Из-за взрыва газового баллона госпитализировали двух человек во Львовской области

"31 мая примерно 20:22 ч. в Винниках произошел взрыв газового баллона в автомобиле. В результате взрыва получили ожоги и были госпитализированы двое жителей г. Золочев 46-летнего и 33 летнего возраста. Обстоятельства происшествия устанавливаются", - сообщили в департаменте.



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Как сообщал УНН, пожар на газовой заправке стала причиной взрыва в Чечне.