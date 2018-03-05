Через вбивство журналіста президент Словаччини запропонував нові вибори

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Київ • УНН

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КИЇВ. 5 березня. УНН. У зв’язку з вбивством словацького журналіста Яна Куцяка президент країни Андрей Кіска бажає “далекосяжних наслідків”. Про це повідомляє УНН з посиланням на DW.

Кіска бачить два виходи з назріваючої в країні політичної кризи: масштабне перетворення уряду або дострокові нові вибори.

Президент звинуватив уряд у Братиславі в “зверхності влади”.

Андрей Кіска заявив, що він навмисно прочекав тиждень, щоб побачити які заходи і політичні рішення висуне уряд для відновлення довіри громадян, проте досі не почув жодних пропозицій.

“Деякі подали у відставку, але я не бачу ніякого плану, щоб вивести країну з цієї кризи довіри”, — підкреслив він.

Як повідомляв УНН, європейський парламент планує розслідувати обставини вбивства словацького журналіста Яна Куцяка.

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