Из-за убийства журналиста президент Словакии предложил новые выборы
Киев • УНН
КИЕВ. 5 марта. УНН. В связи с убийством словацкого журналиста Яна Куцяк президент страны Андрей Киска хочет “далеко идущих последствий”. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.
Киска видит два выхода из назревающего в стране политического кризиса: масштабное преобразование правительства или досрочные новые выборы.
Президент обвинил правительство в Братиславе в “превосходства власти”.
Андрей Киска заявил, что он намеренно прождал неделю, чтобы увидеть какие меры и политические решения выдвинет правительство для восстановления доверия граждан, однако до сих пор не услышал никаких предложений.
“Некоторые подали в отставку, но я не вижу никакого плана, чтобы вывести страну из этого кризиса доверия”, — подчеркнул он.
Как сообщал УНН, европейский парламент планирует расследовать обстоятельства убийства словацкого журналиста Яна Куцяк.