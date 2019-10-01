Через вбивство 15-річного хлопчика на Одещині розпочато ще одне кримінальне провадження
Київ • УНН
КИЇВ. 1 жовтня. УНН. Слідчі вбачають, що загибель п’ятнадцятирічного хлопчика від пострілу з мисливської рушниці стала наслідком недбалого зберігання зброї її власником. Про це повідомили у відділі комунікації поліції Одеської області, передає УНН.
"В ході досудового розслідування, розпочатого за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України, було встановлено, що того дня власник рушниці повернувся з полювання та не зачинив зброю і набої у сейфі, а поклав поруч з ним. Таким чином онук чоловіка отримав вільний доступ до рушниці, що призвело до смерті його товариша", - йдеться у повідомленні.
Вказано, що відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 264 (недбале зберігання вогнепальної зброї або бойових припасів) Кримінального кодексу України. Досудове слідство триває.
Нагадаємо, трагедія сталася 29 вересня в одному із сіл Біляївського району. 15-річний потерпілий перебував у гостях у 12-ти річного знайомого який, вирішивши похизуватися дідовою рушницею, випадково вистрелив з неї у свого 15-річного гостя.