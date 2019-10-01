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Из-за убийства 15-летнего мальчика в Одесской области начато еще одно уголовное производство

Киев • УНН

 • 11402 просмотра

КИЕВ. Первое октября. УНН. Следователи считают, что гибель пятнадцатилетнего мальчика от выстрела из охотничьего ружья стала следствием небрежного хранения оружия его владельцем. Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Одесской области, передает УНН.

Из-за убийства 15-летнего мальчика в Одесской области начато еще одно уголовное производство

"В ходе досудебного расследования, начатого по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины, было установлено, что в тот день владелец ружья вернулся с охоты и не закрыл оружие и патроны в сейфе, а положил рядом с ним. Таким образом внук мужа получил свободный доступ к ружью, что привело к смерти его товарища ", - говорится в сообщении.

Указано, что сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 264 (небрежное хранение огнестрельного оружия или боевых припасов) Уголовного кодекса Украины. Досудебное следствие продолжается.

Напомним, трагедия произошла 29 сентября в одном из сел Беляевского района. 15-летний пострадавший находился в гостях у 12-летнего знакомого который, решив похвастаться дедовой ружьем, случайно выстрелил из него в своего 15-летнего гостя.

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