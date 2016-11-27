Через ураган “Отто” загинуло 10 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 27 листопада. УНН. Влада Коста-Ріки повідомила про загибель 10 осіб і величезну матеріальному утрату, завдану країні в результаті проходження урагану “Отто”, передає УНН з посиланням на РІА “Новости”.
За повідомленням національної комісії з надзвичайних ситуацій, майну 11 тисяч осіб завдано збитків, пошкоджено 2,7 тисячі кілометрів доріг. Вартість відновлювальних робіт оцінюється в 13 мільйонів доларів.
Мексиканський портал Excelsior зазначає з посиланням на президента Коста-Ріки Луїса Гільєрмо Соліса, що виникли проблеми з постачанням харчуванням і водою людей, розміщених в 12 тимчасових притулках.
Зараз допомога в постраждалі райони доставляється літаками і вертольотами.
Як повідомляв УНН, у МЗС українцям порадили обачно планувати подорожі до Панами та Коста-Ріки через ураган “Отто”.
Нагадаємо, що ураган “Отто”, що обрушився на Нікарагуа, Коста-Ріку й Панаму, послабився до рівня шторму.