Из-за урагана "Отто" погибли 10 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 27 ноября. УНН. Власти Коста-Рики сообщили о гибели 10 человек и огромное материальном урон, нанесенный стране в результате прохождения урагана "Отто", передает УНН со ссылкой на РИА "Новости".
По сообщению национальной комиссии по чрезвычайным ситуациям, имуществу 11000 человек нанесен ущерб, повреждены 2,7 тысячи километров дорог. Стоимость восстановительных работ оценивается в 13 млн долларов.
Мексиканский портал Excelsior отмечает со ссылкой на президента Коста-Рики Луиса Гильермо Солиса, что возникли проблемы с поставкой питанием и водой людей, размещенных в 12 временных убежищах.
Сейчас помощь в пострадавшие районы доставляется самолетами и вертолетами.
Как сообщал УНН, в МИД Украины посоветовали осторожно планировать путешествия в Панаму и Коста-Рики за урагана "Отто" .
Напомним, что ураган "Отто", обрушившийся на Никарагуа, Коста-Рику и Панаму, ослаб до уровня шторма.