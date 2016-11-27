Из-за урагана "Отто" погибли 10 человек

По сообщению национальной комиссии по чрезвычайным ситуациям, имуществу 11000 человек нанесен ущерб, повреждены 2,7 тысячи километров дорог. Стоимость восстановительных работ оценивается в 13 млн долларов.

Мексиканский портал Excelsior отмечает со ссылкой на президента Коста-Рики Луиса Гильермо Солиса, что возникли проблемы с поставкой питанием и водой людей, размещенных в 12 временных убежищах.

Сейчас помощь в пострадавшие районы доставляется самолетами и вертолетами.

Как сообщал УНН, в МИД Украины посоветовали осторожно планировать путешествия в Панаму и Коста-Рики за урагана "Отто" .

Напомним, что ураган "Отто", обрушившийся на Никарагуа, Коста-Рику и Панаму, ослаб до уровня шторма.