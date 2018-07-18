Через Україну почали літати на 26% більше пасажирів
Київ • УНН
КИЇВ. 18 липня. УНН. У І півріччі пасажиропотоки через аеропорти України збільшились на 26%. Про це повідомили у Міністерстві інфраструктури України, передає УНН.
“За січень-червень пасажиропотоки через аеропорти України збільшились на 26%”, — йдеться у повідомленні.
Зокрема, за даними міністерства, за півроку перевезено 8,9 млн пасажирів. Із яких 7,9 млн пасажирів перевезено у міжнародному сполученні, що на 27,1% більше, ніж у відповідному періоді минулого року, та 1 млн пасажирів — у внутрішньому сполученні.
На 18,7% зросли обсяги пасажирських перевезень українських авіакомпаній. Зокрема перевезено 4,9 млн пасажирів у міжнародному сполученні (+18,8%).
На 8% зросли обсяги комерційних перевезень українських авіакомпаній. При цьому 38,3 тисяч рейсів (+7,3%) виконана у міжнародному сполученні.
Нагадаємо, кількість пасажирів, які подорожують до країн ЄС, у першому півріччі 2018 року збільшилася вдвічі.