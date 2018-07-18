Через Украину начали летать на 26% больше пассажиров
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июля. УНН. В I полугодии пассажиропотоки через аэропорты Украины увеличились на 26%. Об этом сообщили в Министерстве инфраструктуры Украины, передает УНН.
“За январь-июнь пассажиропотоки через аэропорты Украины увеличились на 26%”, — говорится в сообщении.
В частности, по данным министерства, за полгода перевезено 8,9 млн пассажиров. Из которых 7,9 млн пассажиров перевезено в международном сообщении, что на 27,1% больше, чем в соответствующем периоде прошлого года, и 1 млн пассажиров — во внутреннем сообщении.
На 18,7% выросли объемы пассажирских перевозок украинских авиакомпаний. В частности перевезено 4,9 млн пассажиров в международном сообщении (+18,8%).
На 8% выросли объемы коммерческих перевозок украинских авиакомпаний. При этом 38,3 тысяч рейсов (+7,3%) выполнено в международном сообщении.
Напомним, количество пассажиров, путешествующих в страны ЕС, в первом полугодии 2018 года увеличилась вдвое.