Через торнадо в Алабамі загинули чотири людини
Київ • УНН
КИЇВ. 3 січня. УНН. Щонайменше чотири людини загинули в понеділок, в внаслідок торнадо в американському штаті Алабама. Про це повідомляє ABC News з посиланням на місцеву владу, передає УНН.
За словами губернатора Алабами Роберта Бентлі, тіла всіх загиблих були знайдені в одній з будівель в місті Рехобет неподалік від кордону з Флоридою.
Як зазначає видання, чиновники стверджують, що в цьому районі також були пошкоджені інші будинки та споруди.
Як повідомляв УНН, внаслідок тайфуну “Нок-Тен”, що пронісся філіппінськими провінціями Албай та Кесон, загинули щонайменше шестеро осіб.