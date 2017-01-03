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Через торнадо в Алабамі загинули чотири людини

Через торнадо в Алабамі загинули чотири людини

Київ • УНН

 • 9183 перегляди

КИЇВ. 3 січня. УНН. Щонайменше чотири людини загинули в понеділок, в внаслідок торнадо в американському штаті Алабама. Про це повідомляє ABC News з посиланням на місцеву владу, передає УНН.

За словами губернатора Алабами Роберта Бентлі, тіла всіх загиблих були знайдені в одній з будівель в місті Рехобет неподалік від кордону з Флоридою.

Як зазначає видання, чиновники стверджують, що в цьому районі також були пошкоджені інші будинки та споруди.

Як повідомляв УНН, внаслідок тайфуну “Нок-Тен”, що пронісся філіппінськими провінціями Албай та Кесон, загинули щонайменше шестеро осіб.

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