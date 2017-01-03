Из-за торнадо в Алабаме погибли четыре человека
Киев • УНН
КИЕВ. 3 января. УНН. По меньшей мере четыре человека погибли в понедельник, в результате торнадо в американском штате Алабама. Об этом сообщает ABC News со ссылкой на местные власти, передает УНН.
По словам губернатора Алабамы Роберта Бентли, тела всех погибших были найдены в одном из зданий в городе Рехобет неподалеку от границы с Флоридой.
Как отмечает издание, чиновники утверждают, что в этом районе также были повреждены другие здания и сооружения.
Как сообщал УНН, в результате тайфуна "Нок-Тен", пронесшегося по филиппинским провинциям Албай и Кэсон, погибли по меньшей мере шесть человек.