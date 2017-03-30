Через теракт у Багдаді загинули 17 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. У столиці Іраку Багдаді терорист-смертник привів в дію вибуховий пристрій у вантажівці, в результаті вибуху загинули не менше 17 осіб, передає УНН з посиланням на Reuters.
За даними джерел агентства в поліції, вибух стався біля КПП на півдні Багдада. В результаті загинули щонайменше 17 людей, понад 60 людей отримали поранення.
У поліції додали, що поруч з вантажівкою були інші машини, тому під час вибуху деякі з них загорілися.
Жодне терористичне угрупування поки не взяло на себе відповідальність за напад, але агентство зазначає, що в цій зоні активні бойовики “Ісламської держави”.
Як повідомляв УНН, внаслідок вибуху замінованого автомобіля в Багдаді щонайменше 23 особи загинуло та 45 отримали поранення.