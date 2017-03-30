Из-за теракта в Багдаде погибли 17 человек

По данным источников агентства в полиции, взрыв произошел возле КПП на юге Багдада. В результате погибли по меньшей мере 17 человек, более 60 человек получили ранения.

В полиции добавили, что рядом с грузовиком были другие машины, поэтому во время взрыва некоторые из них загорелись.

Ни одна террористическая группировка пока не взяла на себя ответственность за нападение, но агентство отмечает, что в этой зоне активны боевики "Исламского государства".

Как сообщал УНН, в результате взрыва заминированного автомобиля в Багдаде по меньшей мере 23 человека погибли и 45 получили ранения.