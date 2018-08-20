Через тайфун у Китаї евакуювали майже 15 тис. осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. Тайфун "Румбіа" приніс сильні дощі в портове місто Далянь (пров. Ляонін, північно-східний Китай - ред.), в результаті чого 14 573 жителя були змушені евакуюватися. Про це повідомляє УНН з посиланням на Сіньхуа.
Проливні дощі обрушилися на місто в неділю ввечері, міський метеорологічний центр оголосив "червоне" попередження про зливі в понеділок вранці.
За 90 хвилин в межах міста випало від 50 до 70 мм опадів.
Через те, що проливні дощі могли викликати повені і підтоплення міських районів, місцева влада в неділю прийняли рішення закрити мальовничі райони уздовж морського узбережжя, річок і в горах.
Одночасно міське відомство освіти віддало розпорядження скасувати заняття в школах і закрити дитячі сади в понеділок.
Нагадаємо, тайфун "Румбіа", який в п'ятницю обрушився на Китай, продовжує рухатися вглиб країни: в провінції Аньхой постраждали більше більше 164 тисяч чоловік, більше двох тисяч були евакуйовані, економічний збиток оцінюється в близько 14 млн доларів.